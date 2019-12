Sud: Callipo incontra Provenzano, a gennaio sarà in visita al porto di Gioia Tauro

Il candidato alla Presidenza della Regione Pippo Callipo oggi ha incontrato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano in visita a Cosenza.

Pippo Callipo ha avuto un incontro privato con il ministro Provenzano nella sede dell'amministrazione provinciale bruzia, dove lo ha ringraziato per le belle parole espresse nei suoi confronti e per l'attenzione che dimostra verso la Calabria e i suoi problemi. Pippo Callipo ha parlato con il ministro di diverse criticità - sanità, lavoro, infrastrutture - dedicando grande attenzione al porto di Gioia Tauro. «È necessaria una sua visita dedicata al porto – ha detto Callipo al ministro – che può e dovrà essere il motore di sviluppo dell'intera regione. Vanno completati tutti i servizi e il retroporto, la zona deve inoltre essere resa appetibile per gli imprenditori che inviteremo a Gioia Tauro». Il ministro ha accolto l'invito e ha promesso che verrà a Gioia Tauro dopo l'Epifania.

Pippo Callipo ha poi partecipato alla visita di Provenzano alla sede di Rende della Ntt Data, «un'azienda di interesse internazionale – ha commentato il candidato alla Presidenza della Regione – in cui lavorano 300 giovani provenienti da tutto il mondo ma la maggior parte dei quali calabresi. Un vero modello di innovazione che merita di essere sostenuto e valorizzato».