Frontale sulla SS 107 nel crotonese: cinque feriti

Un brutto incidente si è verificato sulla SS 107 “Silana Crotonese” nei pressi di Scandale, nel crotonese. Due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Si tratta di un Suv Hyundai, con una persona a bordo, che era diretto in direzione sud, e di una Fiat Bravo, che trasportava un’intera famiglia composta da quattro persone tra cui due minori, che procedeva in direzione opposta.

A seguito dello scontro sono rimasti feriti tutti e cinque, tra questi la passeggera della Bravo tirata fuori dalle lamiere dai Vigili del fuoco dopo un lavoro di taglio molto accurato e delicato di alcune parti della vettura.

Alla fine dell’intervento la donna è stata consegnate alle cure dei sanitari del 118 e della Misericordia. I feriti sono stati ricoverati tutti in ospedale in codice rosso, ma sono fuori pericolo.

Sconosciuta al momento la dinamica dell’incidente ma non si esclude che la causa possa essere stata l’abbondante pioggia caduta in queste ore, e che ha reso il manto stradale viscido.

Il traffico è stato in tilt per diverse ore, dal momento che lo scontro si è verificato in un orario di grande affluenza su quel tratto della statale. Dopo circa tre ore la circolazione è ritornata regolare.

Sul posto presenti le squadre Anas, i Carabinieri, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(Notizia aggiornata alle 17:10)