Catanzaro: 9th Joint meeting in pediatria e medicina dell’adolescenza

Un momento importante di incontro e confronto per tutta la comunità scientifica: questo rappresenta il Joint Meeting in Pediatria e Medicina dell'Adolescenza la cui IX edizione è partita con successo all'Università Magna Graecia di Catanzaro.

L'evento - organizzato dall’associazione ACSA&STE Onlus, presieduta dal dott. Giuseppe Raiola, di concerto con le società scientifiche MAGAM (Mediterranean and Middle East Action Group of Adolescent Medicine), SEMA (Sociedad Espanola de Medicina de la Adolescencia) e con il patrocinio di altre società scientifiche – è stato aperto in modo speciale dall'esibizione dei piccoli cantanti del Muse's Choir Life.

Molto interessanti le relazioni inaugurali tenute dal prof. Federico Bianchi di Castelbianco e dal prof. Juan Fernando Gòmez Ramìrez.

E' stato consegnato il Premio Internazionale “Il vento del rinnovamento e della solidarietà”, giunto alla VI edizione e attribuito a persone che si sono distinte per meriti scientifici e di carriera: Marìa Del Carmen Calle Dàvila, Michele De Simone, Dario Iafusco, Gaetano Tortorella e Pietro Falbo. Premio alla Carriera al presidente Nazionale dell’ UNICEF, Francesco Samengo.

Momento di forte emozione è stato il ricordo del compianto prof. Filippo De Luca.

Molto soddisfatto il Presidente del Congresso, il dott. Giuseppe Raiola: “Il Joint Meeting si sta confermando un appuntamento importante dove poter affrontare le principali problematiche mediche che si riferiscono all'età pediatrica e adolescenziale ma anche quelle che riguardano la sfera sociale. Il confronto è poi amplificato grazie alla presenza di colleghi provenienti dalla Spagna, Argentina, Colombia, Cuba e Svizzera. Sino a sabato tratteremo temi di grande attualità nell’ambito della Nutrizione, Epatologia, Endocrinologia, Reumatologia, Chirurgia Pediatrica, Medicina dell’Adolescenza, Malattie croniche e delle problematiche psicosociali”.