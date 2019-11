Politica, Pippo Callipo candidato alle regionali: le reazioni

Pippo Callipo

Dopo la notizia della candidatura dell'imprenditore vibonese Pippo Callipo (LEGGI QUI) alle elezioni regionali non sono mancate le reazioni della politica calabrese, eccone alcune:

“Callipo candidato presidente è la soluzione vincente per la prossima tornata elettorale regionale. - Lo dichiara in una nota stampa, il Consigliere regionale Carlo Guccione - Chi pensava che la partita fosse già chiusa adesso dovrà ricredersi grazie all’encomiabile lavoro del Partito Democratico e del suo segretario Zingaretti che insieme a Nicola Oddati e Stefano Graziano sono stati decisivi per la scelta della candidatura di Pippo Callipo. In Calabria si può vincere. Alcune dichiarazioni, anche nel campo del centrodestra, dimostrano nervosismo per tale scelta. Ci auguriamo che, insieme a noi, possa svilupparsi un confronto con le altre forze che governano il Paese. Un confronto che ci permetta di combattere insieme questa battaglia in Calabria puntando su Callipo, un candidato di alto profilo”.

“La candidatura dell’imprenditore Filippo Callipo a governatore della Calabria è ottima e di grande valore politico”. Lo afferma l’ex parlamentare Nicodemo Oliverio, esponente del Pd.

“Si tratta di una scelta importante – aggiunge - destinata a cambiare significativamente il percorso della campagna elettorale. Filippo Callipo è una personalità di grandissime doti umane, professionali e manageriali che saprà condurre il centro sinistra alla vittoria e la Calabria ad un futuro di riscatto, di sviluppo e di nuove opportunità occupazionali. Per questa scelta è stato davvero incisivo il lavoro del segretario nazionale Nicola Zingaretti e della sua segreteria, che hanno saputo con saggezza e con spirito costruttivo cogliere tutte le potenzialità della candidatura di Callipo assicurando a questo progetto politico per la Calabria tutto il sostegno politico necessario".

"Sono sicuro – conclude Nicodemo Oliverio - che tutte le forze che sostengono il governo sapranno cogliere l’occasione delle elezioni regionali della Calabria per rafforzare le politiche economiche e sociali che lo stesso governo giallorosso sta mettendo in campo per far voltare pagina al Paese. Al Partito democratico, ora, è richiesto un impegno sempre più efficace ed una strategia unitaria per sostenere al massimo la sfida a cui è chiamato l’imprenditore Callipo”.

“Il percorso iniziato ad Agosto dalla coalizione di centrosinistra, di cui facciamo parte, è sempre stato un percorso che non ha trovato nel Commissario del Partito Democratico un interlocutore interessato e così come sono caduti nel vuoto i diversi inviti, stessa sorte toccò alla richiesta delle primarie di coalizione.

Così in un comunicato il Coordinatore Regionale di Italia in comune Calabria, Serafino Tangari - Sulle testate giornalistiche nazionali viene citata una nota del segretario nazionale del Pd, che andrebbe nella direzione di supportare “…con il massimo impegno…” la candidatura dell’imprenditore Callipo, che così come il tentativo fallito con Rubbettino, rappresenterebbe ben poco il cambiamento che spesso è stato utilizzato come cavallo di battaglia per rispondere tanto sulla figura dell’attuale Governatore Oliverio quanto sulla possibilità che fosse l’elettorato a indicare, semmai, un’alternativa.

Non sarebbe stato più utile aprire un confronto vero tanto sulla figura di Mario Oliverio e della sua azione nel corso di questi anni di governo regionale, quanto su altri nomi di comprovata appartenenza al centrosinistra e non con un passato di centrodestra (neanche troppo lontano)?

Se questo dovesse essere il finale, riteniamo che l’unica azione da continuare a portare avanti sia quella della coalizione di centrosinistra in tutta la sua attuale composizione ed organizzazione”.

“Pippo Callipo è un nome che convince, soprattutto perché è garanzia di una prospettiva riformista improntata al pragmatismo e al rinnovamento”. Si esprime cosi il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la candidatura a Governatore della Calabria dell’imprenditore già presidente di Confindustria Calabria Pippo Callipo.

“Callipo è un simbolo di una Calabria sana e vincente - ha aggiunto Falcomatà - una candidatura che parte dal civismo e che spero potrà attrarre le forze politiche democratiche nella nostra regione. In questo senso accolgo l’invito giunto dal Segretario Zingaretti affinché attorno alla figura di Callipo si aggreghi il sostegno di tutto il Partito Democratico calabrese e di tutte le forze civiche che lavorano nella direzione del cambiamento”.

“Con entusiasmo e voglia di metterci di nuovo in gioco apprendiamo della candidatura di Pippo Callipo, uomo della società civile e imprenditore storico e credibile della Calabria laboriosa, che ha voglia di riscatto e di riprendere il posto che merita in Italia.” - Così in una nota stampa Manuela Asteriti, Rosanna Barbieri, Sergio Contarino, Anna Melillo, Alessandro Milito e Peppino Vallone componenti del Partito Democratico di Crotone -

“Siamo consapevoli del grande lavoro fatto dal segretario Zingaretti per il raggiungimento dell' obiettivo, che non era di certo scontato, di una autorevole e credibile candidatura per la nostra regione, ma soprattutto per averci dato la possibilità di partecipare alle prossime elezioni regionali finalmente con una proposta seria e spendibile.

Siamo fiduciosi che adesso si possa dare vita sui territori calabresi ad un confronto con tutte le forze politiche sane presenti, puntando a allargare la coalizione per dare forza e gambe al progetto posto in campo, progetto con cui riteniamo che il PD possa uscire dall'angolo, in cui era stato relegato nell'ultimo periodo, e ritornare ad essere partito di sicuro riferimento per l'elettorato calabrese.”

Il gruppo consiliare di “Fare per Catanzaro”, della lista più votata del centrosinistra alle ultime comunali, sostiene la candidatura di Pippo Callipo a presidente della Regione e lancia un appello al movimento Cinquestelle e allo stesso Oliverio.

“Con Callipo l’impresa è ora possibile, la partita si è riaperta – dichiara il capogruppo Sergio Costanzo– Sia pure in ritardo, si è arrivati all’individuazione della migliore candidatura possibile, di natura civica, ma con una marcata caratterizzazione rispetto ai temi sociali. Callipo non è solo l’imprenditore di successo conosciuto in tutto il mondo, è anche un uomo carico di passione civile, sensibile verso i problemi di chi soffre, impegnato sul fronte della cultura e dello sport”.

“E’ ora necessario che tutti coloro che vogliono impedire che la Regione venga svenduta ad un centrodestra rapace e lontano dai problemi della Calabria, appiattito alla Lega,devono avere l’umiltà e la capacità di riunirsi. Lo facciano i Cinquestelle, la cui corsa solitaria non avrebbe senso. Lo faccia anche il presidente Oliverio che fa ancora in tempo a dare un senso alla sua storia politica che non può essere macchiata da un capriccio. Anzi, se farà un grande gesto, Oliverio continuerà ad avere un ruolo centrale nella vita del centrosinistra regionale e italiano”.