Maltempo. Reggio flagellata, dieci interventi in un giorno tra frane e allagamenti

Sono decine gli interventi messi in campo dai tecnici dell'Amministrazione comunale in sinergia con la Protezione Civile dopo aver affrontato durante l’unità di crisi gli interventi più urgenti da perseguire su tutto il territorio della Città di Reggio Calabria.

In particolare, durante la mattinata, l’eccezionale quantità di pioggia che ha fatto dichiarare allerta rossa, ha provocato allagamenti in via Reggio Campi, piazza della Pace, Viale Aldo Moro, zona San Cristoforo, via Casa Savoia a Gallico, zona San Leo, Pellaro, via Ravagnese, più una serie di eventi franosi in via San Filippo a Pellaro, a Vinco, a San Salvatore e nell’area del torrente Colella.

Quasi tutte le criticità registrate sono state messe in sicurezza nel giro di poche ore, già nel corso della mattinata di oggi. I tecnici della società in house del Comune Castore e della società Avr sono a lavoro ancora in queste ore, in coordinamento con le segnalazioni pervenute presso il Centro Operativo Comunale a supporto del Sindaco Giuseppe Falcomatà per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità.