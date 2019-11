Maltempo: interventi dei vigili in tutte le province, strade completamente allagate

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Dopo l'allerta meteo da codice rosso trasmessa ieri dalla Protezione Civile (LEGGI QUI), la pioggia ha cominciato a cadere copiosa in Calabria e con lei sono iniziati gli interventi dei vigili del fuoco nelle varie province per arginare la situazione maltempo.

Ecco l'elenco delle operazioni in atto, da parte dei vari comandi, aggiornate alle ore 10:30 di stamattina. Reggio Calabria: 10 interventi in corso, 13 in coda; Catanzaro: 4 interventi in corso. 4 in coda tra Lamezia Terme, Falerna, Gizzeria; Un intervento in corso a Vibo Valentia e Crotone. Cosenza: 2 interventi in corso, 1 in coda.

In tutti i comandi della regione è stato disposto l'incremento del dispositivo di soccorso con il richiamo in servizio del personale di turno libero per fronteggiare le numerose richieste. Al momento non si registrano particolari criticità.