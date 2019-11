Deiezioni canine per strada, stretta di Vigili di Crotone: multati quattro cittadini

Cittadini zozzoni, irrispettosi del prossimo, che portano a passeggio i loro animali domestici e che poi, però, non ne raccolgono le inevitabili deiezioni lasciandole abbandonate per strade se non direttamente sui marciapiedi.

Un problema, un mal costume, a cui vogliono porre fine gli agenti della Polizia locale di Crotone che, coordinati dal comandante Antonio Cogliandro, ed in borghese, hanno eseguito una serie di controlli in città cogliendo sul fatto quattro residenti “indisciplinati”, proprietari di altrettanti cani, e che sono stati multati proprio per non avere portato con sé né il kit per raccogliere le deiezioni degli animali né la museruola.

Dalla polizia locale fanno sapere che dato il “proliferare” della problematica degli escrementi di animali lasciati, purtroppo, su diversi marciapiedi, continuerà i controlli anche nei prossimi giorni per “punire” eventuali trasgressori.

Nell’arco della giornata di ieri, inoltre, i vigili, hanno eseguito anche una verifica in località Passovecchio denunciando alla Procura ed in stato di libertà l’amministratore unico di un esercizio pubblico di un noto marchio nazionale che aveva realizzato un dehors, uno spazio all’aperto attrezzato di tavolini, ma senza autorizzazione.