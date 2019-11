Non accetta il divorzio e promette vendetta alla moglie: arrestato 50enne cosentino

L’ennesima aggressione da parte dell’ex marito ha fatto trovare il coraggio di denunciare ad una donna stanca di subire. Proprio grazie ad una telefonata al 113, nella tarda serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante di Cosenza hanno tratto in arresto un 50enne cosentino, C.F. le sue iniziali.

La vittima - ex moglie dell’arrestato - dopo l’ennesima aggressione, esasperata, si è rivolta alle forze dell’ordine ed avrebbe raccontato la sua “odissea”, fatta di violenze, soprusi, minacce, pedinamenti e appostamenti, il tutto ad opera del suo ex marito che a qualsiasi costo gli voleva far pagare la separazione ed il successivo divorzio.

Quando il personale della Polizia del capoluogo bruzio è intervenuto l’uomo era ancora sotto la casa della malcapitata, in pieno centro cittadino, e inveiva contro la stessa minacciandola ripetutamente.

Il 50enne è stato dunque tratto in arresto per il reato di atti persecutori e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.