Eccellenze. Alla Omcs dei fratelli Scandale la prestigiosa certificazione “Asec” di Toyota

La qualità del lavoro e la forza delle idee certificate da Asec, acronimo di “After Sales Service Evaluation & Certification”, che costituisce un ambito riconoscimento concesso alle Officine Autorizzate che lavorano per allinearsi agli alti standard operativi e di qualità di Toyota e che, quindi, si distinguono sotto il profilo del servizio al cliente.

Nelle giornate del 28 e 29 ottobre scorso, a Ostellato, in provincia di Ferrara, presso L.T.E Lift Truck Equipment, stabilimento produttivo di Toyota Material Handling, l’importante riconoscimento è stato conferito ad una realtà che vive ed opera con passione e dedizione nel territorio crotonese.

Si tratta della Omcs marchio di proprietà dei Fratelli Scandale. “Si tratta - ha commentato Antonio Scandale, uno dei Fratelli Scandale incaricato del servizio Service e Officina - della conclusione di un inter avviato dapprima conseguendo il livello Good tre anni fa, e poi, attraverso continue azioni di miglioramento (kaizen): ha portato la nostra azienda, l’Omcs a raggiungere questo prezioso risultato”.

“La certificazione – ha proseguito - è il punto di partenza per continuare a migliorare la nostra azienda, la sua organizzazione e il rapporto con la clientela, ma allo stesso tempo ci permette di migliorare l'approccio al l’organizzazione del lavoro svolto quotidianamente da parte dei nostri dipendenti, finalizzato alla soddisfazione del Cliente”.

A parlare di questo riconoscimento è Monica Faccin, responsabile del progetto Asec in Italia attivo da circa sei anni: “Alla Omcs è stato rilasciato l'attestato di certificazione Asec Excellent. Asec è un acronimo: After Sales Service Certification, è un ‘progetto mondo’ promosso da Tico (Toyota Industries Corporation) in Giappone e riverberato nel nostro continente dal team di lavoro europeo”.

“Esso – ha spiegato ancora Faccin - consiste in un percorso che permette di applicare il Toyota Way (sistema valoriale Toyota) e di organizzare l'azienda tramite l’applicazione di alcuni tools tipici del Toyota Production System (5S, Asaichi, Visual Management). In questo senso l'Omcs, rappresentata da Antonio Scandale, uno dei nostri ambasciatori Asec, ha ricevuto tale riconoscimento nel corso del recente Ambasciators Meeting svolto presso L.T.E di Ostellato, una delle produttive di Toyota Material Handling presenti sul territorio italiano, che produce i montanti per la gran parte dei carrelli elevatori creati in Italia; un fiore all'occhiello dell'applicazione del Toyota Production System”.