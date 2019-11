Elezioni Regionali. Il Pd punta su Florindo Rubbettino, che deciderà fra tre giorni

Florindo Rubbettino

Il candidato del Pd alle prossime elezioni regionali sarà (probabilmente) l’editore Florindo Rubbettino. Così ha deciso la segreteria nazionale del Partito democratico, ma il giovane imprenditore di Soveria Mannelli deve ancora sciogliere la riserva sul sì definitivo, e non prima di tre giorni, tanti quanti ne ha chiesti a Nicola Zingaretti.

Il segretario Dem non nasconde un certo pressing per fargli accettare una candidatura che potrebbe anche riaprire la “partita”, al momento chiusa, di un possibile accordo elettorale col Movimento 5 Stelle, e simile a quello infruttuoso delle scorse elezioni regionali in Umbria: una sorta di civica alleanza governativa per frenare l’avanzata del centrodestra.

Rubbettino ha incontrato stamani Zingaretti, da qui la fumata bianca dei vertici nazionali sul suo nome. Lo stesso editore ha ribadito come da settimane riceva da molti “la sollecitazione” a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria “per provate - afferma - a costruire un futuro di rinnovamento e di rinascita per la mia regione”.

“Nonostante le mie molteplici riserve - ha aggiunto - credo che quando queste richieste arrivano da più parti (associazioni, mondo del lavoro, della Chiesa, intellettuali) ascoltarle e riflettere seriamente sia doveroso. Per questo ho voluto parlare anche con il segretario del Pd …, che ho avuto l’opportunità di incontrare stamattina a Roma”.