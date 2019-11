Deteneva cardellini e verdoni in un casolare: denunciato 58enne

Un uomo di 58 anni, G.A., è stato denunciato all’ A.G. da parte del personale della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno per la detenzione illecita di specie volatili non cacciabili, in violazione alla normativa di settore.

I militari, durante un servizio di controllo effettuato nella località “Marino” del comune di Dasà, sono giunti presso un casolare di proprietà dell’uomo dove, all’interno di un vano adibito a voliera, hanno rinvenuto 31 esemplari tra cardellini e verdoni, esemplari di avifauna esclusa dalle specie cacciabili.

Il 58enne è stato pertanto segnalato alla competente A.G. che, nell’immediatezza, ha disposto la reimissione in libertà dei volatili, il cui valore di mercato veniva stimato in circa 1.200 euro.