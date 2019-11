Rs Components presenta la gamma di ventilatori assiali

Un ventilatore assiale è un dispositivo dotato di pale che girano ad alta velocità per mezzo del motore centrale, generando aria parallelamente ad esso. Lo scopo principale di tali ventilatori è mantenere una temperatura adeguata all’interno di meccanismi più o meno complessi che possono generare calore, deteriorandoli anzitempo.

L’applicazione industriale, quindi, è una di quelle in cui questi prodotti trovano maggiore spazio. Un’industria che necessiti di rifornirsi o procurarsi di ventilatori assiali può affidarsi tanto a negozi fisici quanto a store online: attualmente, infatti, sono molti i portali specializzati che vendono prodotti di ottima qualità.

Nel mondo della distribuzione dell’utensileria, degli accessori e delle componenti di automazione elettronica, spicca RS Components, che opera nel settore da quasi un secolo e offre una gamma di più di 600 mila prodotti. Le consegne veloci, la convenienza e la sicurezza di marchi noti, ne fanno una delle aziende fornitrici più quotate dalla clientela. Non solo, RS Components offre anche la possibilità di iscriversi a una community online dove dialogare con progettisti ed esperti nel settore che forniscono consigli mirati, laddove sia necessario. Un servizio a 360°, quindi, molto apprezzato da chi deve impegnarsi ogni giorno per ricercare le componenti migliori e più adatte ai propri scopi.

Tra i ventilatori assiali industriali sul sito Rs Components, si trovano modelli a corrente continua con il cuscinetto a manicotto sigillato per trattenere più efficacemente il lubrificante atto a far ruotare le pale senza sforzo. Il cuscinetto è la struttura centrale in cui s’inserisce il meccanismo che porta alle pale e, mentre uno a manicotto sigillato garantisce una maggiore longevità proprio in virtù di tale lubrificazione (fino a oltre 50.000 ore), un cuscinetto a sfere può avere una durata minore, in tal senso, ma è più adatto a generazioni di calore maggiori. Inoltre, risulta meno soggetto a rotture improvvise a meno che non vi sia un impatto preciso sulla superficie.

Alcuni ventilatori assiali dispongono di un’alimentazione a corrente alternata, mentre altri a corrente continua. Mentre la prima si applica per una ventilazione più uniforme e durevole, la seconda, a parità di prestazioni, consuma maggiore energia. Il risparmio energetico è una delle caratteristiche prese maggiormente in considerazione dagli esperti di RS Components, che cercano sempre di offrire una varietà di ventilatori assiali che ottimizzino il raffreddamento con un basso impatto ambientale. In tal senso, viene preso in considerazione anche l’inquinamento acustico: un cuscinetto a sfera è più rumoroso di uno a manicotto per cui, in alcuni casi, vengono impiegati dispositivi silenziatori.

Anche le dimensioni sono importanti e un ventilatore per computer sarà strutturato diversamente da uno collocato su un macchinario più grande. I campi di applicazione, infatti, sono molteplici: apparecchiature medicali, macchine industriali, sistemi IT o reti di comunicazione, solo per citarne alcuni. La struttura di un ventilatore assiale deve essere costituita, per forza di cose, da materiali resistenti al calore e alle vibrazioni: tali caratteristiche sono rintracciabili nella plastica e nella fibra di vetro, non a caso ampiamente impiegate. Inoltre, occorre anche che i ventilatori siano efficacemente protetti in caso di blocco o inversione di polarità, con sistemi di sicurezza adeguati. Infine, essi sono dotati di meccanismi di scarico dell’aria nella parte superiore.