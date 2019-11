Rossano, ferisce un conoscente con un coltello e si barrica in casa. Arrestato

Ha accoltellato un conoscente in una piazza centrale di Corigliano Rossarno e per questo, per un 59enne del posto, sono scattate le manette.

Dopo una telefonata al numero della sala operativa per segnalare una persona ferita, una pattuglia della Polizia si è recata sul posto. Gli agenti hanno trovato la vittima che, con un taglio al braccio sinistro, è stata soccorsa dal personale del 118, e portata nel Pronto Soccorso dell’ospedale locale per ulteriori cure.

L’uomo ha quindi dichiarato agli agenti di essere stato aggredito dal 59enne che è stato poi rintracciato nella sua casa, dove nel frattempo si era barricato. I poliziotti, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a entrare nell’abitazione ritrovando un coltello ancora sporco di sangue.

Il 59enne, dopo le formalità di rito e visti gli elementi di reità raccolti, è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Il pm di turno ha poi disposto i domiciliari in attesa del rito per direttissima.