Reggio. Vandali in azione all’Ic “Catanoso-De Gasperi”, imbrattato l’ingresso

Il rientro sui banchi di scuola, dopo il ponte dei morti, all’Istituto reggino “Catanoso-De Gasperi” di via Reggio Campi II tronco, non è stato per nulla piacevole.

Il portone d’ingresso della Scuola Secondaria di primo grado è stato difatti imbrattato da un mix di uova e farina che ha ricoperto le quattro vetrate e la scalinata di accesso all’edificio.

Il Dirigente scolastico, Sonia Barberi, ha disposto tempestivamente la pulizia dell’area, per non interrompere il servizio pubblico e garantire il regolare afflusso degli studenti, e contestualmente ha sporto denuncia alle autorità competenti.

“È un atto gravissimo perché la scuola, come sede istituzionale, è presidio di legalità ed avvia percorsi di formazione dei futuri cittadini responsabili - dichiara, subito dopo l’accaduto, la Dirigente - Si tratta di un luogo che, per sua vocazione, accoglie e non è da attaccare o vandalizzare”.

Un gesto indecoroso che non intacca i percorsi di collaborazione attiva e partecipativa avviati dall’Istituto Comprensivo reggino nell’ultimo triennio. Un dialogo costante tra le due agenzie educative per antonomasia, scuola e territorio, che ha abbracciato tutti i suoi membri, dalle famiglie alle associazioni e alla parrocchia. Di fronte all’episodio, però, qualcuno si è posta la domanda se sia stato propriamente un atto vandalico o una ragazzata di cattivo gusto