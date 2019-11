Pizzo: enorme serpente sui binari, operai trovano pitone di 2 metri

Un pitone di circa 2 metri è stato recuperato presso i binari della ferrovia a Pizzo. A ritrovarlo sono stati alcuni operai che stanno realizzando lavori sulla linea ferroviaria a circa 600 metri dalla stazione di Pizzo, Giulio Serratore e Rosario Gallo.

Sul posto si sono precipitati i veterinari dell’Asp, che, per il recupero e la successiva sistemazione dell’insolito rettile, hanno chiesto l’intervento del naturalista del Wwf Pino Paolillo. Per Paolillo si tratta di una specie tra le più diffuse nel commercio di animali esotici, riprodotto in allevamenti e di indole pacifica e quindi non aggressivo.

E’ uno dei giganti della famiglia che comprende anche i Boa, potendo raggiungere la lunghezza di quasi sette metri. Ora il Pitone sarà quanto prima sistemato in un terrario attrezzato di un centro di recupero. A meno che il proprietario, si spera in regola con la documentazione richiesta in questi casi, non si faccia vivo.