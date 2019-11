Inchiesta tangenti in Lombardia: da mercoledì Caianiello e Tatarella tornano liberi

Il gip di Milano, Raffaella Mascarino, ha notificato un provvedimento che rende liberi gli indagati nell’inchiesta della Dda milanese su un presunto sistema di tangenti e spartizione di appalti in Lombardia. Ritornano liberi l'ex coordinatore di Forza Italia di Varese Gioacchino Caianiello, l'ex consigliere comunale azzurro nonché candidato alle Europee Pietro Tatarella, e Mauro Tolbar, ritenuto uno dei collettori di mazzette.

Il gip, ha infatti rigettato la richiesta avanzata dalla Procura di sostituire con una misura meno afflittiva, come l'obbligo di dimora o di firma, la misura detentiva e ha quindi dichiarato l'inefficacia, per scadenza termini, a partire dal prossimo 6 novembre, per 4 persone. L'unico a restare ai domiciliari è l'imprenditore Daniele D'Alfonso: gli è stata contestata l'aggravante di aver favorito la 'ndrangheta e pertanto per lui la misura scadrà nel maggio 2020.