Crucoli. Sospeso l’affidamento in prova, 47enne finisce in carcere

I carabinieri della Stazione di Crucoli hanno eseguito un’ordinanza con cui è stato sospeso l’affidamento in prova ai servizi sociali con la conseguente carcerazione, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, a carico di un 47enne del luogo. All’uomo è stato contemporaneamente notificato un foglio di via obbligatorio con il divieto di far ritorno nel comune di Crotone per 3 anni. Al termine delle formalità il 47enne è stato associato presso la Casa Circondariale del capoluogo pitagorico.