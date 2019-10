Tentano di rubare autocarro ma vengono sorpresi dalla Polizia. Arrestati

Sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare un camion. È successo ieri quando, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale di Cosenza hanno arrestato, per furto aggravato di una centralina e tentato furto aggravato in concorso, quattro persone: M.A. 29enne; A.L. 33enne; A.M. 28enne; M.G. 21enne, tutti gravati da numerosi precedenti penali.

Ieri mattina, intorno alle 10.05, sono stati sorpresi in via Marcon mentre tentavano di rubare l’autocarro. Uno di loro controllava i movimenti del proprietario del veicolo, che era entrato in un bar, e gli altri tentavano di metterlo in moto utilizzando una centralina, già in loro possesso e di tipo simile a quella del mezzo.

Alla vista dell'auto della Polizia, i quattro hanno tentato di scappare, ma sono stati bloccati dagli agenti arrivati sul posto.



I poliziotti hanno sequestrato un cappellino; un cacciavite lungo circa 25 centimetri; un cacciavite di 16 centimetri; tre paia di guanti, materiale tutto ritrovato vicino l’autocarro.

Il pm di turno ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio per direttissima.