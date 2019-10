Infrastrutture, Regione: avviso esplorativo per la realizzazione di nuovi porti

Nuovo impulso alle misure di programmazione regionale relative alla rete portuale della Calabria per costruire un sistema capace di incidere sul rilancio dell’economia regionale e consolidare, al contempo, il ruolo strategico e centrale nelle dinamiche di sviluppo dello spazio euro-mediterraneo.

La Regione ha pubblicato un avviso esplorativo attraverso il quale intende operare una ricognizione delle iniziative da parte dei Comuni relative alla realizzazione di nuovi porti e/o di rifunzionalizzazione dei porti esistenti non funzionanti. L'iniziativa rientra nel percorso di sviluppo dei porti avviato già dal 2017 per la valorizzazione e il recupero della portualità, che ha previsto un impegno di risorse di matrice regionale pari a circa 120 milioni di Euro a valere sul Programma Operativo Regionale, sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e sul Piano di Azione Coesione. In questo ambito un ruolo cruciale viene affidato alla portualità turistica.

La consultazione dei principali attori del percorso che è avviata con l’Avviso si prefigge di costruire un quadro completo delle esigenze dei Comuni nel cui territorio gli strumenti di pianificazione regionale prevedono la realizzazione di un nuovo porto. L’ambito di intervento dell’avviso riguarda dunque i 23 ambiti di nuova portualità individuati dal Piano Regionale dei Trasporti della Regione Calabria, oltre le infrastrutture portuali che necessitano di corposi interventi di rifunzionalizzazione.

“Con questo avviso esplorativo – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Calabria Francesco Russo -intendiamo avviare una ricognizione in merito alle iniziative di realizzazione di nuovi porti o di rifunzionalizzazione dei porti esistenti non funzionanti, per poi predisporre, con il supporto di un quadro conoscitivo massimamente sostenuto, azioni puntuali, mediante i principali strumenti di programmazione economica operativi ed anche per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027; azioni che siano opportunamente dimensionate anche sotto il profilo delle dotazioni finanziarie. La Regione Calabria guarda adesso alla nuova portualità – ha sottolineato il prof. Russo - avendo già inciso sull’attuale offerta della rete, ovvero i porti esistenti nel territorio della Calabria, con azioni che sono state integralmente espletate e risultano finanziate ed in corso di realizzazione.

Questo tipo di iniziativa che oggi mettiamo in campo si inserisce, infatti, nel quadro di un percorso che la Regione Calabria ha avviato già dal 2017 investendo in modo integrato sull'attrattività dei porti e sulla valorizzazione e il recupero della portualità turistica. Il nostro obiettivo - conclude Russo - è riportare sul mare la Calabria ponendo grande attenzione su tutto il sistema portuale che va dal grande porto internazionale di Gioia Tauro ai porti nazionali, fino ai porti regionali traguardando il rilancio turistico dei territori e l'accessibilità green via mare”.

L’avviso esplorativo è rivolto ai Comuni in quanto titolari di funzioni di amministrazione attiva sui porti di rilievo regionale ed interregionale. La manifestazione di interesse ad acquisire finanziamenti può riferirsi alle attività propedeutiche alla progettazione, alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e al cofinanziamento del costo di realizzazione nella misura corrispondente all’eventuale deficit di finanziamento derivante dal piano economico finanziario di progetto.

I Comuni interessati possono partecipare alla manifestazione di interesse inviando la documentazione descritta nell'Avviso entro le ore 12 del 18 dicembre 2019.

Il decreto di approvazione dell’avviso, con le informazioni specifiche per la partecipazione, sono consultabili alla pagina dedicata del portale Calabria Europa.