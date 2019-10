Rapina un connazionale e sparisce per un mese: arrestato giovane romeno

Un 39enne romeno, M.D., accusato di rapina aggravata, è stato arrestato lo scorso sabato - dopo circa un mese di latitanza- dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Castrovillari – Ufficio del G.I.P. su richiesta della locale Procura, coordinata dal dott. Eugenio Facciolla.

I fatti risalgono ad inizio settembre quando un altro romeno si era rivolto alla Stazione Carabinieri di Corigliano Calabro Scalo per denunciare una rapina subita ad opera di un suo connazionale.

I due, dopo aver trascorso del tempo ad un bar sulla s.s.106 radd., si erano salutati per tornare alle rispettive attività, ma l’odierno arrestato, che aveva notato nel portafoglio del connazionale cospicuo contante che lo stesso aveva prelevato per versarlo alla propria famiglia in Romania, prima di andarsene lo avrebbe colpito alle spalle con un pugno facendolo cadere a terra e mostrandogli un coltello per intimorirlo e non reagire. Quindi gli avrebbe sottratto tutto il contante presente nel portafoglio, circa mille euro ed era scappato. La vittima, per i colpi ricevuti, aveva anche riportato delle lesioni personali ritenute guaribili in sette giorni dal locale pronto soccorso dove si era portato dopo l’accaduto.

Ricevuta la denuncia, i militari della Stazione di Corigliano si erano messi a lavoro per ricercare elementi che potessero rafforzare la versione riferita dalla vittima, riuscendo a reperire il numero di cellulare dell’aggressore e, quindi, risalendo alla sua identità.

Il soggetto individuato dai militari veniva riconosciuto dalla vittima come il responsabile della rapina e delle lesioni subite. In seguito alla richiesta di misura cautelare inviata alla Procura di Castrovillari, il G.I.P. ha emesso un ordinanza di arresto ma quando i Carabinieri si sono portati a casa del 39enne hanno appreso che lo stesso era partito per la Romania e aveva fatto perdere le proprie tracce.

Da qui è scattato il provvedimento cautelare nelle banche dati delle F.F.P.P., fino a quando durante il weekend appena trascorso una gazzella della Sezione Radiomobile di Corigliano Calabro ha incrociato di notte lo straniero su una strada di Schiavonea. Condotto in caserma, M.D. è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G. competente.