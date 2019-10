Crotone. Controlli della polizia locale: 49 multe, 5 perché senza cinture

Non allenta la presa la polizia locale di Crotone sia contro l’abusivismo che gli automobilisti indisciplinati. Nella settimana appena trascorsa, i vigili urbani, agli ordini del comandante Antonio Cogliandro, hanno così denunciato una persona che, in via Groelandia, nella zona del quartiere Farina, aveva realizzato un manufatto ma senza autorizzazione. La struttura è stata ovviamente sequestrata.

Elevate poi altre due sanzioni per occupazione del suolo pubblico, una in via Cutro e l’altra in via Ducane (nel centro storico) a carico di altrettante persone.

Quanto ai controlli su strada, la polizia locale ha tenuto sotto osservazione diversi posteggi riservati ai diversamente abili e tramite una postazione fissa ha verificato 46 veicoli, identificando i relativi conducenti ed elevando cinque sanzioni ad automobilisti e passeggeri che non facevano uso delle cinture di sicurezza.

Inoltre, attraverso lo strumento dello Street Control, in una sola giornata sono stati elevati 49 verbali per infrazioni al codice della strada. Infine in via Regina Margherita è stata sequestrata numerosa merce ad un ambulante che subito dopo si è dato alla fuga e sono in corso accertamenti per rintracciarlo.