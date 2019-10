Giornata persone down, i volontari dell’associazione “Gli altri siamo noi” in piazza

Scendono in piazza i volontari dell’associazione “Gli altri siamo noi”. E lo fanno in occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di down che si terrà domenica 13 ottobre. Domani, sabato 12 ottobre, e domenica i volontari allestiranno stand informativi nelle seguenti piazze: stand informativi con raccolta fondi e distribuzione dei messaggi di cioccolato sabato 12 ottobre 16:00 – 23:00 Cosenza Piazza XI Settembre; domenica 13 ottobre 10:00 – 20:00 Cosenza Piazza XI Settembre; 9:30 – 20:00 Rende Centro Commerciale Metropolis; 8:30 – 13:00 Crotone Piazza Duomo. Incontro con insegnanti e alunni dell’Istituto Comprensivo Commenda – Rende: martedì 15 ottobre 9:30 Rende (CS) Museo del Presente

La Giornata, promossa dal Coordinamento Nazionale , intende assicurate, alle persone con sindrome di Down, maggiori opportunità a scuola, nel mondo del lavoro e nella vita sociale. L’educazione inclusiva, il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita indipendente e la possibilità di decidere della propria vita sono diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti ad ogni persona.

“Non lasciare indietro nessuno” è il messaggio che CoorDown, l’ente promotore dell’evento, lancia per ricordare a tutti che è necessario cambiare lo sguardo e abbattere i pre-giudizi, dare reali opportunità e realizzare i diritti umani di ogni persona indipendentemente dalla condizione che vive. Gli altri siamo noi è da oltre 15 anni impegnata su questi obiettivi e intende presentare in questa occasione i principali risultati finora raggiunti. La Giornata Nazionale è una occasione per affermare con forza i diritti delle persone con sindrome di Down ma, soprattutto, per testimoniare che abbattendo stereotipi e assumendosi la responsabilità di accompagnarli e sostenerli adeguatamente, una piena inclusione sociale è possibile.

Adriana De Luca, presidente dell’associazione afferma: “Saremo presenti in piazza a Cosenza, Rende e Crotone con i nostri volontari per la distribuzione dei messaggi di cioccolato (realizzati con cacao proveniente da commercio equo e solidale), appuntamento annuale promosso dal CoorDown. Per noi quest’anno sarà un’occasione speciale, festeggiamo l’assunzione a tempo indeterminato di Antonio, giovane con sindrome di Down e socio fondatore della Coop. Sociale Volando Oltre, nata dall’esperienza della nostra organizzazione.

“Inoltre nel tempo che ci separa da qui alla prossima giornata nazionale saranno avviati nuovi tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo nella città di Cosenza e Crotone. Nella giornata del 15 ottobre incontreremo presso il Museo del Presente a Rende, insieme alla Dirigente Rosalba Borrelli, i docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Commenda Rende per riflettere sul valore dell’inclusione scolastica e sul diritto all’apprendimento delle persone con sindrome di Down. A conclusione dell’incontro a tutti i bambini e ragazzi presenti sarà donato il libro “Lea va a Scuola” prodotto da CoorDown.”