Nubifragio a Vibo, allagamenti e disagi anche in provincia

Un breve acquazzone si è scatenato oggi sulla città di Vibo Valentia, allagando le strade. Si registrano disagi in diversi quartieri del centro abitato, con delle vere e proprio fiumare che si sono venute a creare nella strada. Tombini saltati, automobili in panne.

Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco. Situazione particolarmente critica nel quartiere di Moderata Durant, così come nell’area del Terminal Bus completamente sommersa dall’acqua. Qui evidentemente, a parte le sterpaglie non tagliate, il sistema di raccolta delle acque, più volte rifatto dal Comune, non funziona. Problemi si registrano anche a Vena di Ionadi e, per quanto riguarda la costa, a Tropea.