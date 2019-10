Rinvenuta a Scilla una piantagione di canapa: sul posto allestito un piccolo laboratorio

Era ben occultata tra la fitta vegetazione, in un terreno demaniale privo di recinzione e accessibile a chiunque, sito in località “La Guardiola” di Solano Superiore, a Scilla, la piantagione di canapa indiana scoperta dai i Carabinieri della locale Stazione, assieme ai Cacciatori Calabria.

La coltivazione, composta da composta da oltre 800 piante, di altezza variabile compresa tra 170 e i 300 centimetri circa, in ottimo stato di vegetazione, era munita di impianto di irrigazione automatico “a goccia.

Inoltre, li vicino c’era un capanno in legno, coperto da teli di plastica di colore verde e internamente attrezzato di stufa a gas, trituratore per vegetali e altri utensili per il confezionamento di sostanze stupefacenti, all’interno del quale stavano essiccando quasi 3 kg di marijuana, pronti per la successiva immissione sul mercato illegale della droga.

Le piante rinvenute, previa campionatura, sono state estirpate e distrutte, come disposto dall’autorità giudiziaria.