La Polizia Locale di Crotone ha denunciato alla Procura della Repubblica un uomo residente in città colpevole di aver scritto insulti contro la Polizia locale sul social network Facebook. Inoltre, sono in corso ulteriori indagini per identificare altre due persone, che si sono associate alle dichiarazioni dell’uomo e hanno aggiunto frasi offensive verso il personale della Polizia Locale.