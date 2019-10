In auto con 16kg di cocaina e il figlioletto “usato” come copertura: arrestato calabrese a Modena

Il figlio di soli cinque anni “usato” come copertura non sarebbe bastato ad un 34enne di origini calabresi ad eludere un controllo lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Modena e Bologna in direzione Milano.

L’uomo, residente a Milano da tempo, è stato fermato dalla Polstrada di Modena alla guida della sua auto mentre viaggiava in compagnia del bambino ed è stato sorpreso con un grosso carico di cocaina del perso totale di 16 chili ben occultato nel veicolo.

La vettura è stata perquisita accuratamente dai poliziotti che hanno scoperto un meccanismo in grado di occultare l’accesso ad alcuni vani sotto il sedile posteriore dove era nascosta la droga del valore di 3 milioni di euro.

Per il 34enne, risulta disoccupato, è scattato inevitabilmente l’arresto.