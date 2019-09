Duplice tentato omicidio a Piscopio, 21enne in condizioni disperaste

La dinamica della sparatoria avvenuta nel cuore della notte tra venerdì e sabato a Piscopio (LEGGI QUI), frazione di Vibo Valentia non è ancora chiara. Ma dalle primissime risultanze del lavoro investigativo, si tratterebbe di un duplice tentato omicidio ai danni di Salvatore Battaglia, 21 anni, e Giovanni Zuliani, 23 anni che si sarebbero trovati dentro un’auto nel momento in cui sarebbero stati raggiunti dai proiettili.

Il più grave dei feriti è Salvatore Battaglia che sarebbe stato raggiunto dalle pallottole alla mandibola e a due vertebre cervicali versa in condizioni disperate. Il giovane è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico e si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro. Giovanni Zuliani, invece, è stato ferito al femore e si trova ricoverato in Ortopedia, in condizioni meno gravi.

Dai primi riscontri pare che una persona si sia avvicinata all’auto dentro la quale i due si trovavano esplodendo alcuni colpi di pistola. Il tutto dopo un litigio scaturito tra giovani del luogo al termine dei festeggiamenti per il patrono, San Michele Arcangelo. Resta da capire il contesto in cui è maturato il fatto di sangue. Non viene al momento esclusa alcuna pista dai carabinieri che nella giornata di ieri hanno proseguito con posti di blocco e controlli. Al tempo stesso molta attenzione viene rivolta alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che potrebbe fornire risvolti interessanti agli investigatori.