Pizzo, controllo capillare dei carabinieri a bordo dell’Augusta-Bell HH412

A bordo dell'Augusta-Bell HH412, i Carabinieri dell’ottavo Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia hanno sorvolato e sorvegliato per tutta l’estate Pizzo e il suo castello. La storia del maniero è legata alla morte di Gioacchino Murat, Re di Napoli, che in questa terra cercava la vittoria per la riconquista del suo regno e invece trovò la morte.

Sotto i bastioni di queste mura, i Carabinieri di Pizzo hanno difeso per tutta l'estate i baluardi della legalità e della sicurezza a favore della cittadinanza e dei numerosi turisti presenti in una delle città più belle d'Italia, tra le capitali del turismo calabrese.