Controlli ad attività commerciali a Crotone: sequestrati 271 Kg di prodotti alimentari e multe

Personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e personale sanitario dell’A.S.P. - S.I.A.N. di Crotone, ha effettuato controlli amministrativi presso alcune attività commerciali.

Presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono stati identificati 11 dipendenti dei quali 4 in nero.

Successivamente, congiuntamente a personale sanitario del S.I.A.N. e del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Crotone, fatto intervenire sul posto, sono stati sequestrati 115 Kg di prodotti ittici, 140 Kg di carne e di 16 di prodotti di altro genere, per un totale di 271 kg, in quanto risultato tutto essere privo di tracciabilità ed etichettatura.

In due circoli privati, al termine del controllo, sono state sequestrate 5 postazioni internet, complete di case, display lcd, tastiera e mouse, perché è stato accertato che i titolari, in qualità di presidente pro - tempore del circolo privato, avrebbero messo “a disposizione in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche previste”. Perciò i titolari dei circoli sono stati portato in questura, per portare in visione ulteriore documentazione non esibita al momento del controllo, con particolare riguardo all’autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in ambito circolistico e multati di 40 mila euro e 10 mila euro in misura ridotta.