Auto in fiamme a Rocca di Neto. Rogo domato dai vigili del fuoco

È andata completamente distrutta un’auto interessata da un incendio. Il mezzo, parcheggiato sotto una palazzina in corso Umberto, a circa 100 metri dal palazzo comunale di Rocca di Neto, è stata interessata da un rogo che si è sviluppato per cause accidentali.

Le fiamme, che hanno avvolto l’auto, hanno distrutto il mezzo, dal vano motore all’intero abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Crotone per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.