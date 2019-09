Inaugurazione anno scolastico a Cinquefrondi, l’amministrazione incontra gli alunni

Il Sindaco di Cinquefrondi e la sua Giunta, insieme al Dirigente Scolastico Gioconda Saraco, questa mattina hanno dato il buon inizio scolastico a tutti gli studenti dei plessi dell'Istituto Comprensivo “F. Della Scala” di Cinquefrondi, incontrandoli nelle loro classi assieme ai loro docenti. L'Amministrazione, inoltre, ha donato ad ogni allievo una cartellina con la dicitura “Raccogli i tuoi sogni per Cinquefrondi” invitando i ragazzi a raccogliere le loro proposte per la comunità, che verranno poi valutate in un successivo incontro tra studenti, docenti e amministratori e le proposte più interessanti e fattibili verranno realizzate concretamente dall'Amministrazione.

Il fine di questo progetto è rendere la scuola parte attiva della Comunità, attuando un coinvolgimento reale e pratico di partecipazione e di educazione civica. La nostra proposta è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei diretti interessati ma anche dalle loro famiglie presenti all'evento. L'istruzione e la scuola a Cinquefrondi sono ritenute priorità assolute per la nostra Amministrazione e questi fatti concreti, insieme all'importante investimento per l'assistenza specialistica, la mensa scolastica, lo scuolabus e la cura delle strutture, ne sono la dimostrazione reale.