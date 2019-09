Rapina ad anziani nel vibonese, malviventi entrano in casa armati

Paura ieri sera, intorno alle 22, per due anziani di Simbario vittime di una rapina compiuta da alcuni malviventi che si sono intrufolati nella loro abitazione vestiti con abiti mimetici e a volto scoperto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, dopo essersi introdotti nella casa dei due anziani, in via Roma, hanno minacciato la coppia con una pistola per farsi consegnare denaro contante, buoni fruttiferi e quant’altro. Incerto ancora il valore del materiale asportato. Una volta portata a termine la rapina, i due malviventi si sono dati alla fuga.

Le ricerche sono coordinate dalla Stazione carabinieri di Serra San Bruno, coordinata dal capitano Marco Di Caprio.