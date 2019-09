Incendio si scatena sotto il porticato di una palazzina: Vvf evitano il peggio a Fondo Gesù

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sotto il porticato di una palazzina del popoloso quartiere di Fondo Gesù di Crotone. Al di sotto del loggiato si trovava parcheggiata un’auto, una Wolksvagen Polo, che è stata completamente avvolta dal fuoco.

Sul posto si è precipitata una squadra del Comando vigili del fuoco di Crotone che ha constatato la gravità dell'incendio. Le fiamme, infatti, fuoriuscivano dal colonnato e nelle vicinanze della vettura erano presenti tubi del gas. I pompieri hanno repentinamente domato il rogo evitando il peggio e limitando i danni alla struttura. Si indaga per risalire alle cause.