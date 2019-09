Pubblica amministrazione, Palmi: Salvatore Celi (Anci giovani) riceve diploma

Il Presidente del Consiglio comunale di Palmi e Vice- coordinatore regionale ANCI Giovani Calabria, Salvatore Celi, è fra i 40 giovani Amministratori d’Italia che lo scorso sabato, ad Olbia in Sardegna, hanno ricevuto il diploma per avere frequentato con profitto e lode il ForsAM, il corso di formazione specialistica in amministrazione municipale di Pubblica, la scuola Anci (associazione Nazionale comuni italiani) per giovani amministratori.

“È stato un percorso formativo interessante, straordinario e molto impegnativo, durante il quale abbiamo studiato ed approfondito gli strumenti con cui viene amministrato un Comune, confrontandoci con docenti esperti di altissimo livello e con altri 40 giovaniamministratori, provenienti da tutta Italia. Tutto quello che ho imparato sarà investito dalla nostra Amministrazione per Palmi, per la nostra Città, per la Città che amiamo. Credo che oggi, un Amministratore locale per amministrare debba avere delle competenze trasversali, perché in Politica non bisogna mai improvvisare ma studiare per essere preparati ad affrontare tutte le sfide”.

La cerimonia si è tenuta presso il Museo archeologico di Olbia, in Sardegna, lo scorso 6 e 7 settembre, nel corso della X Assemblea nazionale di Anci giovani, in cui erano presenti Sindaci, Presidenti di Consiglio Comunale, assessori e consiglieri comunali under 35 provenienti da tutta Italia, oltre al Presidente ANCI Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Gianluca Callipo, Coordinatore nazionale ANCI Giovani.

L’agenda dei lavori è stata ricca e molti sono stati i temi trattati nei due giorni di assemblea: Dall’Italia di oggi all’Europa di domani - sfide e promesse per i prossimi 10 anni; i giovani italiani ed europei di fronte al cambiamento; l’azione quotidiana dei giovani amministratori per un’Italia ed un’Europa più verde; la cultura come strumento di coesione sociale. La manifestazione si è chiusa con un documento conclusivo, il “manifesto di Olbia”, ovvero un documento a firma dei giovani amministratori italiani per un’Italia sostenibile, strumento con cui le Amministrazioni comunali aderenti si impegnano a definire politiche che incidano direttamente sulla vita dei cittadini in tema di sostenibilità energetica, economia circolare, ambiente, cambiamenti climatici, consumo del suolo, partecipazione attiva dei cittadini alla cosa pubblica.