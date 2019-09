Crotone. Attraversa la strada e viene investito. Ferito 83enne

Stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un’auto.

È successo questa mattina a Crotone all’incrocio tra via Poggioreale e corso Messina.

L’autista dell’auto, una Mercedes, si è fermato a prestare i primi soccorsi, e ha inoltre chiamato la polizia locale e il 118.

Il ferito, un uomo di 83 anni, è stato trasportato con un’ambulanza all'ospedale dove si trova ricoverato per gli accertamenti del caso.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno effettuando i relativi accertamenti al fine di risalire all'esatta dinamica dell' incidente.