Oltre 28kg di marijuana ben nascosti nel tir: camionista fermato sull’A2

Un “malloppo”di oltre 28 kg di marijuana è stato rintracciato sull’A2 del mediterraneo dagli agenti in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Cosenza Nord.

La droga, già essiccata e pronta per essere divisa in dosi da vendere, viaggiava su di un tir condotto da A.V., 31enne residente nella provincia di Lecce, che è stato tratto in arresto.

Il mezzo è stato fermato nella giornata di ieri nel corso dei servizi di vigilanza stradale piazzati dalla Polizia Stradale. Gli agenti insospettiti dall’evidente nervosismo dimostrato dal conducente hanno deciso accompagnare lo stesso presso gli Uffici della Sottosezione della Polizia Stradale di Cosenza Nord per ulteriori accertamenti.

I sospetti dei poliziotti sono stati confermati quando dalla perquisizione personale si è passati al setaccio dell’autorticolato che all’interno di un cassettone del semirimorchio nascondeva alcuni contenitori di varia capienza, accuratamente sigillati contenenti ben 28,100 Kg di sostanza stupefacente.

Il camionista una volta arrestato è stato messo a disposizione dell’A.G. competente. La droga è stata invece sequestrata.