Pentone. Troppo nervoso durante il controllo, in casa aveva della marijuana

È stato fermato per un controllo lungo la strada e trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. I precedenti specifici dell’uomo, un 48enne di Pentone, oltre che il suo nervosismo, hanno però insospettito la pattuglia dei carabinieri della stazione locale, che hanno così deciso di eseguire degli accertamenti anche nella sua abitazione.

All'interno della stessa, difatti, i militari hanno scoperto circa 80 grammi della stessa sostanza, ma anche un bilancino di precisione e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Per l’uomo, dunque, sono scattate le manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione del Pm di turno, è stato provvisoriamente sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Prosegue senza sosta, dunque, l’azione dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati in materia di droga che solo poche settimane fa aveva portato gli uomini dell’Arma di Pentone ad arrestate una coppia, colta in flagranza per la detenzione di ben due piantagioni con circa 80 piante di cannabis e di una pistola clandestina munita di proiettili (QUI).