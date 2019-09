Servizio Civile Universale: pubblicato il nuovo bando, scade il 10 ottobre

È stato pubblicato in questi giorni il bando del Servizio Civile Universale (SCU) 2019 attivo fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019. In particolare i progetti proposti e approvati da ASC –APS Lamezia Terme-Vibo Valentia con le relative sedi di attuazione sono:

COS’È IL SERVIZIO CIVILE

Il servizio civile è un’opportunità per i giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, di partecipare alla vita civile della Paese e della comunità, impegnandosi in progetti e percependo un compenso (433,80 euro al mese). Nel 2019 sono stati 39.646 i giovani che hanno partecipato ai progetti del servizio civile.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Attenzione: è possibile presentare una sola domanda per un solo progetto pena l’esclusione.

I giovani candidati per qualsiasi informazione possono rivolgersi allo sportello di ASC APS Lamezia Terme/Vibo Valentia in via Giolitti 8 a Lamezia Terme, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

CHI è ASC

ASC è un’associazione no profit (ora definita APS). È l’unica associazione di scopo dedicata unicamente a realizzare progetti di servizio civile (300 nel 2019) sia in Italia che all’estero per oltre 2300 ragazzi, in tutt’Italia e per tutti i settori tematici previsti dalla legge. In Calabria ci sono 14 progetti per 72 operatori volontari.