Costruzione in muratura non rispetta la SCIA: denunciati in due per abusivismo

Un manufatto in corso di costruzione sequestrato nonché due persone denunciate. È quanto avvenuto in località Pietra del comune di Platania, nel catanzarese, dove i Carabinieri forestale di Lamezia Terme e della stazione di Platania hanno accertato la costruzione di una struttura in cemento armato e muratura per la quale non era stata rispettata la SCIA presentata presso i competenti uffici del comune di Platania.

I militari, individuato il manufatto – grande circa 60 metri quadri e con una volumetria di circa 300 metri cubi - costruito anche in una zona vincolata idrogeologicamente, hanno proceduto alla verifica dell’esistenza dei necessari titoli abilitativi ed alla verifica della SCIA anche presso i competenti uffici comunali.

Eseguiti gli accertamenti e i rilievi di rito, sono stati deferiti all’AG per abusivismo il proprietario e il tecnico direttore dei lavori. Il manufatto è stato sottoposto a sequestro.