Anziano aggredito dal pitbull della figlia: vivo ma in gravi condizioni

La ferocia scatenata da un cane pitbull ha mandato all’ospedale un anziano uomo di Catanzaro. Il malcapitato si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “Pugliese” per le profonde ferite riportate a gambe e braccia.

I fatti si sono svolti nel quartiere di Santo Ianni a Catanzaro. Il volto dell’uomo non era nuovo all’animale poiché si tratta del cane della figlia.

Ieri pomeriggio però il pitbull sarebbe stato infastidito da qualcosa di inspiegabile attaccando l’anziano che è ancora vivo solo grazie ad un residente della zona che è intervenuto in suo soccorso.

Sul posto la polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Il cane è stato invece portato al canile in isolamento per essere sottoposto agli accertamenti medici del caso.