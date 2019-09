Cassano: il Comune conferisce la Cittadinanza Onoraria a sei illustri professori

PREMIO CASSANO

Conferimento della Cittadinanza Onoraria ai professori, Giuseppe Caridi, Pasquale Caratù, Ottavio Cavalcanti, Gianpiero Givigliano, Annalisa Rubano e Giuseppe Trebisacce. È quanto ha deciso la Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio, accogliendo la proposta avanzata dal professore Leonardo Alario, presidente dell’Istituto di Ricerca e di Studi di Demologia e di Dialettologia, associazione senza fini di lucro con sede nella città delle terme e delle grotte e fondatore del “Premio Cassano” destinato a storici, antropologi, etnomusicologi e linguisti di chiara fama, che dal 1983 opera sul territorio e in Italia.

Il premio – si legge in una nota diffusa dal comune cosentino – arriva per “il valore e i meriti maturati da ognuno di questi studiosi, che con la loro opera hanno illustrato la comunità di Cassano, la sua storia, il suo patrimonio linguistico e culturale, la sua realtà sociale”.

A sostegno della decisione, nel deliberato viene, tra l’altro, evidenziato che le personalità in questione nel loro agire professionale hanno maturato alti meriti nel campo della ricerca antropologica, linguistica, storica e della promozione culturale della comunità di Cassano All’Ionio, alla quale dedicano il loro impegno e il loro sapere, in forma del tutto gratuita, da ben 25 anni.

Inoltre, i docenti universitari e gli studiosi di chiara fama, per i quali è stato proposto di essere insigniti del conferimento della cittadinanza onoraria,- viene precisato nella nota - hanno condotto e continuano a condurre ricerche e studi sulla Città di Cassano All’Ionio, citandola spesso in importati loro opere, tenendo conferenze e seminari, creando un utile approccio soprattutto con i giovani studiosi del territorio e proiettandola, attraverso il “Premio Cassano”, in una dimensione europea.

Una copia dell’atto reso immediatamente eseguibile è stato trasmesso al Responsabile del Settore Affari Generali, per quanto di competenza.