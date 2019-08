Dasà: nascondeva una pistola e varie cartucce nel sottotetto, denunciato

Un servizio straordinario mirato a scovare armi e droga ha portato nella giornata di ieri il personale del Commissariato di Serra San Bruno, supportato dai cinofili, ad effettuare varie perquisizioni domiciliari.

In un fabbricato che sorge su un terreno del comune di Dasà, e precisamente in località Portaro, nascoste nel sottotetto di una stanza adibita a deposito attrezzi, sono state così ritrovate 32 cartucce calibro 270 per fucile e 52 calibro 7,65 per pistola, oltre a due latte contenenti della polvere da lancio.

L’attività si è poi estesa ad altri locali consentendo il rinvenimento di 3 cartucce per fucile cal. 12, una pistola a salve priva del tappo rosso ed ulteriori 2 cartucce cal. 9.

Il tutto è stato sequestrato e il proprietario dei fabbricati denunciato per detenzione illegale di armi, munizioni e sostanze esplodenti oltre che per ricettazione.