Onde di jazz. Termina la seconda edizione della rassegna sostenuta dalla Cciaa

È giunto alla seconda edizione il festival musicale “Onde di Jazz” che martedì 20 agosto ha allietato il Lungomare di Crotone con le esibizioni delle più celebri band jazz della città pitagorica.

Numerosa la partecipazione all’evento, co-finanziato dalla Camera di Commercio di Crotone e promosso da Confcommercio Crotone, Confesercenti Crotone, CNA, Confartigianato, Casartigiani, Fipe, Radio Studio 97 con il patrocinio del Comune di Crotone.

“La Camera di Commercio di Crotone ha con piacere partecipato alla realizzazione di questa seconda edizione del festival Onde di Jazz – afferma Alfio Pugliese, Presidente dell’ente camerale – sostenendo economicamente l’iniziativa che, anche quest’anno, ha registrato un’ampia partecipazione”.

“L’Ente camerale – prosegue Pugliese - è sempre attivo nel sostenere iniziative a favore della collettività come quella in oggetto, avendo a cuore non solo lo sviluppo economico del territorio, ma soprattutto quello culturale. Siamo vicini – conclude il Presidente Pugliese - a chi organizza iniziative che vedono insieme cultura, territori, produzioni locali e promozione turistica”.