Isola, “beccato” ad appiccare un incendio a sterpaglie. Denunciato 31enne

È stato beccato mentre tentava di appiccare un incendio alla rotonda di accesso a Isola Capo Rizzuto. Così un uomo di 31 anni è stato denunciato in stato di libertà per il reato di “incendio”.

Personale della Squadra Volante è intervenuto lungo la statale 106 , nei pressi della rotonda di accesso ad Isola di Capo Rizzuto, per la segnalazione di un cittadino straniero intento ad appiccare il fuoco a delle sterpaglie. Arrivati sul posto, gli agenti hanno blovvato il 31ehhe che era stato già fermato dai cittadini richiedenti e da un equipaggio della Polizia di Stato in servizio presso il Cda/ Cara “S. Anna” di Isola Capo Rizzuto.

I richiedenti hanno poi raccontato che, nonostante i numerosissimi inviti a desistere dal gesto, il 31enne avrebbe continuato nella sua azione appiccando altri incendi ad altre sterpaglie presenti. Da qui la richiesta di intervento al 113.

Sentito in merito ai fatti l’uomo ha dichiarato che, nella mattinata seguente, sarebbe dovuto presentarsi presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato per effettuare la prevista audizione e che, nel cercare una sistemazione di fortuna per la notte, si era steso in mezzo alle sterpaglie presenti oltre il margine stradale e, sentendo freddo, aveva appiccato il fuoco per riscaldarsi.