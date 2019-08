Ristoratore vibonese ucciso da una raffica di colpi di pistola in Canada

Un ristoratore originario del vibonese è rimasto vittima di una raffica di colpi di pistola oggi in pieno centro a Teronto, in Canada.

Si tratta di Paolo Caputo, nato in Calabria da papà di Capistrano e mamma della vicina San Nicola da Crissa ed oggi titolare di un ristorante-pizzeria situato al 335 di Roncesvalles Road.

La vittima è fratello di Martino Caputo, 43enne tutt’ora in carcere per l’omicidio di Jhonny Raposo. Un assassinio avvenuto vicino ad un bar della Little Italy di Toronto nel 2012. Delitto maturato, secondo gli inquirenti, nella lotta per il predominio del narcotraffico di cocaina.

Dalle informazioni trapelate, pare però che Caputo non avesse nulla a che fare con la criminalità organizzata e niente meno fosse coinvolto nella guerra di mafia scoppiata tra famiglie mafiose d’origine calabrese in Canada.

Il 64 enne è stato avvicinato da un Suv bianco in corsa ed è stato freddato con quattro colpi di pistola. L’arma è stata poi lanciata da un finestrino e rinvenuta dagli agenti della scientifica.