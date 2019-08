Precipita dal terzo piano a Parghelia. Donna trasferita in elisoccorso a Catanzaro

È stata ricoverata all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro una donna precipitata da un balcone al terzo piano di una palazzina di Parghelia.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando, per cause in corso di accertamento, la donna è caduta riportando un grave trauma cranico.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno immediatamente chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferire la donna nel capoluogo calabrese.

Il mezzo è atterrato sulla strada provinciale, dove il traffico è stato bloccato per permettere tutte le operazioni. La donna, che è in prognosi riservata, è attualmente ricoverata sotto stretta osservazione nel nosocomio catanzarese.