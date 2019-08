La badante va a fare il bagno col marito, anziana chiusa in auto sotto il sole

I carabinieri della Stazione di Cutro hanno denunciato in stato di libertà due coniugi di origini moldave, residenti a Mesoraca, il marito di 38 anni la moglie di 41, con l’accusa di abbandono di persone minori o incapaci.

I fatti contestati si riferiscono a quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando i militari sono intervenuti a Le Castella di Isola di Capo Rizzuto, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno riferito la presenza di un’anziana chiusa in un’autovettura intestata alla coppia straniera.

Donna, una 67enne originaria del crotonese e residente nel varesotto, affetta da demenza senile, in particolare da Alzheimer, era stata lasciata dalla 41enne - sua badante, e dal marito di quest’ultima - nella vettura parcheggiata sotto il sole mentre i due erano tranquillamente andati a fare il bagno nella acque antistanti.

L’anziana è stata soccorsa forzando il vetro dell’auto e ritrovata in evidente stato catatonico. Fortunatamente non versava in pericolo di vita ed è stata accompagnata dal 118 nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, per essere sottoposta ad accertamenti.