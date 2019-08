Umbriatico, grande partecipazione all’evento dedicato al prefetto Civitate

Grande partecipazione all’evento promosso dal Gal Kroton, dal Comune di Umbriatico e dal sindaco Pietro Greco, dedicato al ricordo del prefetto Giuseppe Civitate. L’evento, svoltosi a Perticaro di Umbriatico alla presenza dei Sindaci di Verzino, Pallagorio e dei rappresentanti dei Carabinieri e della Polizia, è stata caratterizzata dalla cerimonia in ricordo del prefetto, durante la quale è stata apposta una targa.

Giuseppe Civitate era nato ad Umbriatico ed ha ricoperto molte cariche importanti che lo hanno costretto a lasciare il suo Paese, ma nonostante tutto il suo legame con i suoi concittadini ed il suo Paese è rimasto sempre profondo e stretto che non ha mai dimenticato. Giuseppe Civitate è stato un grande Uomo di Stato, umile, semplice e determinato che ha ricoperto fin da giovane incarichi importanti è stato docente per i corsi di perfezionamento per Segretari comunali, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso il Ministero degli Interni, Prefetto di Terni, Commissario di Governo in Basilicata, Capo Gabinetto presso il Ministero degli Affari Regionali, Consigliere Giuridico della Vicepresidenza del Consiglio, Grande Ufficiale della Repubblica.

Alla commemorazione ha partecipato anche la moglie la professoressa Regina che in ogni occasione si impegna a mantenere viva ed alta la figura e la memoria del Prefetto.