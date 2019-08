In Calabria nate 69 cicogne bianche

Tre coppie in più rispetto al 2018, ma cinque nuovi nati in meno. Per 69 cicogne nate in Calabria. E sono 23 le coppie nidificanti, di cui 15 nella Piana di Sibari, 7 nella Valle del Crati e 1 nella Valle del Neto, almeno stando ai volontari della Lipu di Rende che hanno costantemente sorvegliato e monitorato i nidi durante tutta la stagione.

“Positivo – scrive la sezione della Lipu - è stato l'incremento di due nuove coppie nella Valle del Crati che da cinque passano a 7. Anche la Piana di Sibari ha avuto una nuova coppia ma nel conteggio complessivo quest'area passa da 16 coppie a 15 poiché due storiche non si sono più riprodotte. In compenso però in quest'area, a inizio stagione, si sono formate tre nuove coppie che tuttavia non hanno portato a termine la riproduzione, presumibilmente individui giovani alla prima esperienza".