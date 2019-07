‘Ndrangheta. Maxi blitz nel reggino, colpo al clan Libri: 17 arresti e aziende sotto sequestro

Sono ritenute per la maggior parte come affiliate alla potente cosca Libri di Reggio Calabria le 17 persone che stamani sono state raggiunte da altrettanti ordini di arresto, di cui dodici in carcere e cinque ai domiciliari.

La vasta operazione è scattata alle prime luci del giorno e vede impegnati nell’esecuzione delle misure oltre 150 uomini della polizia di stato, coordinati Direzione Distrettuale Antimafia della Procura del capoluogo dello Stretto.

Gli inquirenti contestato a tutti, a vario titolo, una sfilza di reati che vanno dall’associazione mafiosa, al concorso esterno, dall’estorsione, alla turbata libertà degli incanti, il porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, con l’aggravate dell’agevolazione mafiosa, alla tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.

Ad eseguire il blitz gli investigatori della Squadra Mobile della Questura reggina e dello Sco, il Servizio Centrale Operativo di Roma, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine. In corso anche numerose perquisizioni e sequestri di imprese e società.

L’ASSETTO DEL CLAN E IL CONTROLLO DEI QUARTIERI

L’inchiesta della Dda che ha portato all’operazione, denominata “Libro Nero”, è stata sviluppata con un’articolata indagine condotta dalla Mobile che avrebbe permesso di ricostruire gli assetti e le dinamiche operative della cosca Libri, una delle più influenti articolazioni della ‘ndrangheta unitaria e che controlla nella città di Reggio Calabria diversi quartieri: Cannavò, Condera, Reggio Campi, Modena, Ciccarello, San Giorgio e le frazioni di Gallina, Mosorrofa, Vinco e Pavigliana.

I sigilli sono scattati a numerose aziende ritenute riconducibili ai presunti appartenenti al clan e che spaziano dal settore edilizio a quello immobiliare ma anche della ristorazione: società che si stima abbiano un valore complessivo nell’ordine di diversi milioni di euro.

GLI IMPRENDITORI E I POLITICI “ASSERVITI”

Le indagini avrebbero portato alla luce non solo gli interessi economici del clan reggino, ma anche quelli politici, svelando come affermati imprenditori e politici locali e regionali fossero “asserviti totalmente alle volontà della consorteria criminale in qualità di soggetti intranei o concorrenti esterni”, sostengono gli investigatori.

In particolare, si sarebbe accertato come i Libri abbiano favorito, nel corso del tempo, alcuni imprenditori che potevano sembrare avulsi da qualsiasi contesto mafioso, ma al quale in realtà avrebbero partecipato pienamente.

Per gli inquirenti si tratta di persone che rispondendo alle logiche ed alle strategie di sviluppo imprenditoriale pianificate dai vertici della cosca e godendo degli finanziamenti occulti e di protezioni dallo stesso clan, avrebbero assunto delle posizioni di assoluto rilievo nei loro ambiti operativi, godendo da un lato, appunto, della protezione della ‘ndrangheta così da avviare e far crescere in modo esponenziale le proprie attività, e dall’altro finanziandola.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 presso la sala conferenze della Questura, alla presenza del Procuratore della Repubblica, del Direttore Centrale Anticrimine, del Questore e del Direttore dello Sco.

(notizia in aggiornamento)